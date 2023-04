Júri condena homem que matou irmão por desligar relógio de luz durante jogo

O irmão do réu acabou assassinado porque desligou o relógio de luz da casa no momento em que era transmitido um jogo de futebol.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Tribunal do Júri de Santa Catarina condenou a 18 anos de prisão um homem que matou o próprio irmão por desligar o relógio de luz durante a exibição de um jogo de futebol em Rio do Sul, a 243 km de Florianópolis.

