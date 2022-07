Junho registra maior número de viajantes em voos internacionais desde fevereiro de 2020

As rotas estrangeiras com maior movimentação de passageiros no mês, todas saindo de Guarulhos, foram para Buenos Aires, com 58 mil passageiros transportados, Madrid (54.463) e Miami (52.345).

O número é 400% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado —embora ainda tenha ficado 36,3% abaixo em relação a junho de 2019.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.