Julgamento de caso Henry tem 'declaração de guerra' e reprimenda de juíza

No depoimento do ex-deputado coronel Jairo, pai do réu, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o advogado Aílton Barros, assistente da acusação representando Leniel Borel, pai de Henry, disse que estava preparado "para a guerra".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A discussão entre advogados e uma reprimenda da juíza Elizabeth Machado Louro marcaram na manhã desta terça-feira (14) a sessão de depoimentos no julgamento dos acusados pela morte do menino Henry Borel.

