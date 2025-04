Juíza condena a 2 anos e 4 meses de prisão mulher que fez ofensas homofóbicas a namorados

Jaqueline retornou, mexeu no retrovisor do carro e começou a proferir insultos homofóbicos. Ao entrar na padaria, ela jogou um cone do estacionamento contra o casal, continuando os xingamentos dentro do estabelecimento.

Em maio do ano passado, quando as duas foram denunciadas pelo Ministério Público, os advogados de Rafael e Adrian disseram esperar que o caso torna-se uma lição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.