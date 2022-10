Juiz é preso após pedir carona em bicicleta e passar a mão em dentista no Rio

Em maio do ano passado, ele chegou a ser detido sob suspeita de ter ofendido e agredido o dono de uma pousada e de ter desacatado policiais militares em Santo Amaro do Maranhão, na região dos Lençóis Maranhenses.

O advogado do magistrado, Caio Padilha, afirmou que não irá se manifestar pois o caso está sob segredo de Justiça. Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que a corregedoria acompanha o caso.

A ação teria ocorrido quando a jovem dava uma carona a ele em sua bicicleta elétrica, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, no domingo (2). Ele teve a prisão convertida para preventiva pela Justiça.

