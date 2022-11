Juiz decreta prisão de Gabriel Monteiro, e ex-vereador se apresenta à polícia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (7) pela Justiça do Rio de Janeiro. A prisão foi decretada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do RJ. Ele se apresentou à 77ª DP (Delegacia de Polícia), em Icaraí, bairro de Niterói, onde o mandado de prisão foi cumprido.

Segundo a assessoria de imprensa do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), a prisão é relacionada a um caso de estupro, cujo processo corre em segredo de justiça.

A reportagem procurou advogados de Monteiro sobre a decisão judicial. Se houver um posicionamento, ele será publicado nesta reportagem.

Segundo informou o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o caso teria ocorrido em 15 de julho após a vítima conhecer o ex-vereador em uma boate na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca, e ir com ele à casa de um amigo no bairro do Joá, na zona sul.

Ainda de acordo com o jornal, Gabriel constrangeu a vítima a praticar sexo com ele, passando uma arma em seu rosto e dando tapas na sua face.

PERDA DE MANDATO E ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL

Youtuber e ex-policial militar, Gabriel Monteiro foi cassado na Câmara Municipal em 18 de agosto, quando já era candidato a deputado federal.

Depois de a TV Globo revelar um áudio no qual Monteiro dizia "gostar de novinha", ele teve o apoio de apenas de apenas dois colegas no plenário —48 vereadores votaram favoravelmente à cassação.

Antes de ser pivô de um escândalo sexual —que também envolveu denúncias de fraudes em vídeos e uso de pessoal do seu gabinete para obter lucro com seu canal no YouTube—, Gabriel Monteiro era tido como um dos principais puxadores de voto do PL.

IRMÃ E PAIS ELEITOS

Apesar da cassação, Monteiro conseguiu eleger o pai e a irmã como deputados no Rio de Janeiro.

Gisele Monteiro (PL), irmã de Gabriel, foi eleita para um mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Já Roberto Monteiro (PL) —pai do youtuber— obteve um assento na Câmara dos Deputados.