Judoca é preso em GO sob suspeita de imobilizar e estuprar mulheres

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um judoca de 38 anos foi preso nesta segunda-feira (14) sob suspeita estuprar ao menos duas mulheres e uma adolescente de 17 anos em Anápolis (GO). Segundo a polícia, ele imobilizava as vítimas e as levava para um lugar afastado, onde eram violentadas.

Pedro Paulo de Jesus Costa foi presos preventivamente (sem prazo) após a polícia identificá-lo com base na descrição física feita pelas vítimas, mesmo modo de atuação e proximidade dos locais em que ocorreram os crimes.

A polícia não informou se o suspeito já constituiu defesa.

De acordo com a polícia, todas as vítimas têm características físicas semelhantes e foram abordadas quando voltavam ou iam para o trabalho, em lugares desertos.

O modo de atuação, aponta a investigação, também era o mesmo: ele imobilizava as vítimas por trás, as ameaçava com um canivete e cometia o estupro.

O último crime foi no dia 6 de abril, quando uma das vítimas reagiu e mordeu o dedo do judoca, fugindo logo em seguida. No momento da prisão, ele ainda estava com o ferimento.

Pedro Paulo, de acordo com a Polícia Civil, ficou preso por 17 anos na Espanha por estupro e, em 2023, foi preso em flagrante em Anápolis pelo mesmo crime —atualmente ele responde em liberdade por esse processo.

A polícia divulgou a foto do suspeito para que outras possíveis vítimas possam reconhecê-lo.

Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, no número 197, ou, especificamente para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis pelo WhatsApp (62) 98595-6560 e pelo telefone (62)3328-2721.