Jovens morrem em acidente entre moto e caminhonete em MT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A engenheira agrônoma Janaína Alexandra da Rosa Tonello, 28, e Cristina Rocha dos Santos, 20, morreram após a motocicleta em que elas estavam colidir frontalmente com uma caminhonete nesta terça-feira (25), na zona rural de Sapezal (MT). As informações são da Polícia Civil.

Janaína pilotava a moto e Cristina estava na garupa. Segundo testemunhas relataram à polícia, Janaína teria tentado ultrapassar uma carreta, porém, devido ao fato de a estrada não ser pavimentada, formou-se uma nuvem de poeira e ela não conseguiu enxergar a caminhonete, colidindo frontalmente com o veículo.

A condutora da motocicleta morreu no local. Cristina chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Municipal de Sapezal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista da caminhonete não teve ferimentos.

As vítimas eram funcionárias de uma empresa da zona rural e, no momento do acidente, estavam trabalhando. As duas saíram do local e seguiam na motocicleta em direção a outra propriedade do mesmo grupo.

A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) foi acionada para analisar o local do acidente.