Jovens minimizam sexo e casamento e valorizam saúde e família, diz Datafolha

A professora Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da USP, concorda com Jairo que a relação com o virtual pode influenciar na baixa importância do sexo.

A pesquisa aponta que o matrimônio ganha mais importância entre quem tem de 25 a 29 anos -nesta faixa, 31% consideram muito importante. Já no grupo de 15 a 19 anos, o número cai para 13%. Também é maior entre evangélicos (35%) do que entre católicos (20%).

Último colocado no ranking, o matrimônio é visto como muito importante para 22%, importante para 28%, mais ou menos importante para 19%, um pouco importante para 17% e nada importante para 14%. Entre as mulheres, a parcela que considera casamento nada importante é maior que para homens: 17% para elas versus 11% para eles.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.