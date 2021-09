Jovens de 12 a 14 anos começam a ser vacinados na segunda (6) em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (3) que dará início à vacinação de crianças e adolescentes, de 12 a 14 anos sem comorbidades, na próxima segunda-feira (6), e também a dose extra (terceira dose) para idosos acima de 90 anos de idade.

Juntos, esses dois grupos somam um total de 412 mil pessoas, sendo a maior parte, 360 mil, os adolescentes de 12, 13 e 14 anos de idade. Outros 52 mil são idosos com 90 anos ou mais, que devem ser imunizados até o dia 12 de setembro.

Toda a rede estará aberta para a vacinação desses grupos e todos aqueles já contemplados, inclusive para a segunda dose, já que ao menos 282 mil pessoas ainda não apareceram para tomar a dose de reforço, segundo balanço do dia 24 de agosto divulgado pela prefeitura.

A vacinação acontece nas 468 UBSs e 82 AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBSs Integradas, com funcionamento das 7h às 19h, além dos megapostos com acesso a pedestres, drive-thrus e farmácias parceiras, das 8h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, idosos acamados ou que estão em instituições de longa permanência serão atendidos por equipes da UBS (Unidade Básica de Saúde).

De acordo com afirmação desta sexta o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, os idosos serão imunizados com a dose extra com a marca disponível no ponto de vacinação. "Quando [o Ministério da Saúde] mandar o lote deles, em 15 de setembro, daí a gente só vai usar a Pfizer", afirmou em entrevista ao Agora.

Para receber a também chamada terceira dose, é necessário levar o comprovante de vacinação, com o ciclo vacinal completo, ou seja, as duas doses, documento com foto e comprovante de residência.

Adolescentes

Assim como vem ocorrendo desde o início da vacinação de pessoas menores de 18 anos, para ser imunizado, o adolescente deve estar acompanhado pelos pais ou responsáveis.

Em caso de ausência, o adolescente deve estar com um adulto e precisa apresentar autorização assinada por um responsável. Um modelo de autorização e a lista completa dos locais de vacinação podem ser consultados na página Vacina Sampa (bit.ly/vacinasampa). adulto e apresentar autorização assinada por um responsável.

No caso dos adolescentes, eles receberão o imunizante da Pfizer já que é o único liberado até o momento pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em menores de 18 anos.

Vacinação

É obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser impresso ou digital. No caso dos adolescentes são aceitos documentos em nome dos pais.

Segundo a prefeitura, o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

O site De Olho na Fila mostra a movimentação nas unidades da rede de imunização da capital, com intuito de evitar longas filas de espera e aglomerações. Todos os endereços dos locais de vacinação estão disponíveis na página Vacina Sampa.