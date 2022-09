Jovem tem gêmeos de pais diferentes em Goiás

Ainda de acordo com Franco, só há outros dois casos notificados no Brasil. A equipe planeja publicar um artigo científico sobre o tema.

Professor do hospital-escola Famp (Faculdade Morgana Potrich), em Mineiros, ela soube do caso depois que sua equipe atendeu a mulher.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma jovem atualmente com 19 anos deu à luz gêmeos de pais diferentes em Mineiros, cidade no interior de Goiás. O nascimento das crianças aconteceu no ano passado, mas só foi revelado agora.

