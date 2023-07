Jovem que foi salva por namorado em desabamento em PE perdeu a mãe e irmãos

Os prédios já tinham sido condenados pela Defesa Civil por risco de desabamento, mas três famílias ocupavam o imóvel no momento do ocorrido, informou a Prefeitura de Paulista.

Outras quatro pessoas (de 16, 17, 21 e 22 anos) foram encontrados com vida fora da edificação. No total, o desabamento deixou 21 vítimas (entre mortos e sobreviventes), segundo a Defesa Civil.

O prédio desabou parcialmente no Conjunto Beira Mar, por volta das 6h35 na sexta-feira (7). O desabamento ocorreu após uma noite de fortes chuvas. Três famílias ocupavam o imóvel no momento do ocorrido, informou a Prefeitura de Paulista.

O rapaz ficou atravessado embaixo da viga que estava sobre o casal e isso fez com que a jovem sobrevivesse. "Ele ficou como se fosse segurando esse peso, impacto, em cima da Evelyn", disse Leonardo Gomes, coordenador do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Matheus morreu na tragédia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A adolescente Evelyn, uma das sete sobreviventes no desabamento de um prédio no Grande Recife, foi salva pelo namorado, mas perdeu o companheiro, a mãe e dois irmãos pequenos na tragédia.

