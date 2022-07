Jovem publica lamento de mãe e catapulta venda de marmitas em 24h em MG

Santo André, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dona de um restaurante de Belo Horizonte (MG), que também lidera a cozinha, Marilda Aparecida Miguel, 51, em mensagem de texto, na última terça-feira (26), lamentou para o filho: "não vendi nenhum [almoço] até agora". O motoboy Lucas Natan Miguel, 31, confessa que a frase partiu seu coração. Num desabafo nas redes sociais, divulgou o telefone do empreendimento com as palavras de Dona Marilda e a comoção foi geral, sendo compartilhada quase 30 mil vezes em 24 horas, provocando centenas de pedidos e lotando o espaço da mãe, além de gerar uma verdadeira corrente do bem.

O que era apenas um desabafo e pedido de ajuda com divulgação virou repercussão sem igual e fez o local ter o maior público diário desde que abriu, há dois meses. "Não conseguimos dar conta, mas estamos tentando", disse, em entrevista ao UOL.

Os pedidos vieram de toda parte do país, com encomendas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amazonas e até de fora do país, incluindo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Itália e Portugal —a maioria pedindo para que as marmitas fossem entregues a pessoas em situação de rua.

O local iniciou os trabalhos abrindo apenas para o jantar, mas, no mês passado, passou a produzir marmitas para o almoço.

Entre os comentários, pessoas também se disponibilizaram a criar uma nova identidade visual para o local. Outros, a cadastrar o restaurante em um aplicativo de mapas. Disponibilizando ajuda como pudessem.

Essas atitudes deixaram Lucas emocionado e sua mãe quase não acreditou. Uma das redes sociais do restaurante passou de 128 para quase 10 mil seguidores e o movimento, em 24 horas, foi maior do que o que o local teve em 2 meses.

Marilda criou seus cinco filhos homens praticamente sozinha. O restaurante, ainda pequeno, tem planos para crescer. "Estou mais feliz ainda, porque ela está feliz. Ela merece muito, é uma guerreira", finaliza o motoboy.