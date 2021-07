Jovem pode ter faturado até R$ 500 mil por mês com venda de droga em SP, diz polícia

Após ser presa na quinta-feira, também de acordo com a polícia, Lorraine indicou à polícia um prédio invadido na rua Helvétia, no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo. No local, investigadores apreenderam uma mochila com 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack. Ainda foram localizados 97 frascos de lança-perfume e 16 comprimidos de ecstasy. Além das drogas, a polícia achou R$ 750 em dinheiro, uma balança de precisão, uma faca, um machado e um celular.

Na rede social Instagram, onde ela se identifica como influencer e tem cerca de 36 mil seguidores, Lorraine ostenta uma vida de luxo, em barcos e locais paradisíacos. Segundo a polícia, ela já havia sido presa no mês passado, ao ser flagrada com uma pequena quantidade de drogas. A jovem porém foi liberada pela Justiça, para responder ao caso em liberdade, pelo fato de ser mãe.

O policial disse ainda que agentes do 77º DP (Santa Cecília) se infiltraram nos últimos seis meses no fluxo de usuários de drogas da cracolândia e constataram que havia logística e hierarquia na comercialização de entorpecentes na região, principalmente crack.

Lorraine Cutier Bauer Romeiro, conhecida como "Gatinha da Cracolândia", segundo policiais, era arrendatária de uma barraca de drogas, na qual pagava por semana à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, ainda segundo a investigação. Por mês, ela poderia ter faturado até R$ 500 mil com a venda de drogas, de acordo com estimativas da polícia.

