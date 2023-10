Jovem morta em Goiás foi estuprada após assassinato, diz polícia

As investigações do caso continuam e o homem preso, que não teve identidade divulgada, está à disposição da Justiça.

O homem apontado pelo suspeito como autor do assassinato chegou a ser detido pela polícia, que descartou qualquer envolvimento dele com o crime após diligências.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspeito de assassinar a fisioterapeuta Larissa Araújo, preso após capotamento do veículo que levava o corpo dela em Rio Verde (GO) nesta segunda-feira (2), afirmou que estuprou a vítima após matá-la, amarrando os braços e as pernas dela antes de tentar se livrar do corpo.

