Jovem morre em desabamento de prédio em Nilópolis (RJ); três são resgatados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 26 anos morreu após o desabamento de um prédio neste domingo (24) de manhã no bairro Olinda, em Nilópolis, na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram resgatadas. São duas mulheres, de 62 e 19 anos, e um homem de 54 anos. Os feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Informações preliminares indicam que todos os moradores já foram resgatados do desabamento. "Conversamos com vizinhos e com as vítimas removidas e eles dizem que eram só quatro pessoas no prédio e um cachorro, mas o protocolo é somente encerrar as buscas após a varredura com cães", afirmou o coronel Leandro Monteiro, secretário de estado da Defesa Civil do Rio, em entrevista à GloboNews.

Monteiro também disse que a Defesa Civil Municipal e Estadual foi acionada para avaliar se a construção do prédio é legal. "Será feita avaliação, perícia e poderemos afirmar o que aconteceu".

Bombeiros do quartel de Nilópolis foram acionados para atender a ocorrência às 6h45. O imóvel ficava na rua Coronel José Munhoz, na esquina com a estrada Nilo Peçanha.

O desabamento prejudica o transporte público da região. Nas redes sociais, a empresa Transportes Flores informou aos passageiros sobre a alteração de rota de uma de suas linhas de ônibus.