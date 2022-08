Jovem morre atropelado após discussão com motorista em saída de balada na zona sul SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O assistente administrativo Fernando Palominio Zambori, 21, morreu atropelado por uma Range Rover na saída do estacionamento de uma casa noturna na Vila Olímpia (zona sul de SP), após discutir com os ocupantes do veículo, na madrugada deste sábado (13).

Segundo a polícia, Fernando estava com outras pessoas em um carro na saída do estacionamento do Vitrinni Lounge Beer, na rua Quatá, quando desembarcou do veículo para conversar com o motorista da Range Rover que estava atrás e ofendia ele e os amigos.

Neste momento, de acordo com a polícia, o condutor acelerou, atingiu Fernando e fugiu do estacionamento sem prestar socorro.

O jovem ainda foi socorrido por bombeiros civis da casa noturna, mas morreu no local.

Testemunhas relataram que a Range Rover estava sem as placas. Após análises de imagens de câmeras de segurança, policiais civis identificaram o condutor do carro como Gustavo dos Santos Soares, 28. Ele foi reconhecido por testemunhas como o autor do crime, segundo a polícia.

A Justiça decretou a prisão temporária de Soares por 30 dias na tarde deste sábado. De acordo com a polícia, ele já respondeu por furto e também foi detido pelo Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico).

Foram feitas buscas em endereços do suspeito neste sábado, mas ele não foi encontrado. A reportagem não localizou a defesa de Soares.

O primo de Fernando, o empresário Caio Zambori, 29, contou que a vítima já tinha ido outras vezes à casa noturna e estava no local com os amigos. "Alguns estavam pagando a comanda e nem viram o que aconteceu."

Fernando morava com os pais e a irmã em Pirituba, na zona norte da capital paulista.

Procurado, o Vitrinni Lounge Beer não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem.

No último dia 7 de agosto, um tenente da Polícia Militar atirou e matou o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, após uma discussão em um show no Clube Sírio, também na zona sul de São Paulo.