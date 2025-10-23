   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Jovem morre após passar 53 dias internado por intoxicação por metanol

Por Folha de São Paulo

23/10/2025
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jovem Rafael Anjos Martins, 27, uma das vítimas da intoxicação por metanol em São Paulo, morreu nesta quinta-feira (23). Ele estava internado no Hospital São Luiz Osasco desde o final de agosto.

A informação foi confirmada pelo hospital e pela advogada do grupo de amigos de Rafael.

O estado de saúde de Rafael era praticamente vegetativo, segundo um familiar informou à Folha em setembro. Segundo Carolina Souza, advogada do grupo de amigos que foi intoxicado, o jovem ficou 53 dias internado antes da sua morte.

Ele passou mal e perdeu a visão no dia seguinte após consumir bebida alcoólica adulterada com os amigos.

