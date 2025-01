Jovem intubada luta pela recuperação após virose

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caroline Costa Rolim, 20, segue internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Guarujá, após contrair uma virose durante as comemorações de Ano-Novo na Baixada Santista.

A família acompanha de perto sua evolução e tem esperança de que Caroline seja extubada nos próximos dias.

Caroline mora em Taquarituba (SP) e viajou com a família para comemorar o Réveillon no Guarujá. Dos oito integrantes do grupo, sete apresentaram sintomas de virose na última quinta-feira (2). Enquanto a maioria se recuperou em poucos dias, Caroline teve uma piora significativa e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no sábado (4).

De acordo com a Prefeitura de Guarujá, a jovem chegou ao atendimento com sintomas típicos de virose e foi diagnosticada com diabetes, condição que agravou seu quadro clínico. Diante da gravidade, Caroline foi transferida para um hospital particular, onde está sedada e intubada.

Rodrigo Rolim, irmão da jovem, relatou ao UOL que toda a família permanece no Guarujá, aguardando notícias sobre a saúde da jovem. O boletim médico mais recente aponta que, apesar da gravidade, Caroline apresenta sinais de melhora.

"Ela continua melhorando a cada dia. Sabemos que o processo é lento, mas os médicos acreditam que em breve ela poderá ser desentubada. Caroline já está com uma boa recuperação e praticamente sem sedativos. Nós, fisicamente, estamos bem e não apresentamos mais sintomas."

O irmão da jovem também compartilhou o desgaste emocional enfrentado pela família.

Ainda não tivemos tempo para investigar a causa da virose. Está difícil, estamos exaustos, mas seguimos firmes na batalha. Meus pais e os padrinhos de Caroline estão aqui, e não temos previsão de voltar para casa. Neste momento, nosso foco é a recuperação dela.

Ainda segundo Rolim, a Prefeitura de Guarujá ofereceu suporte durante o atendimento hospitalar. "A prefeitura nos procurou para saber mais sobre o caso. Estamos recebendo todo o suporte hospitalar. Neste momento, nossa única expectativa é pela recuperação dela. Vamos aguardar o que os médicos vão dizer".

INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO

A Secretaria de Saúde de São Paulo investiga a origem do surto de gastroenterite que afetou turistas na região. Os sintomas mais comuns incluem náusea, diarreia, vômito e dor de cabeça. Muitos dos infectados relataram contato com o mar ou com outras pessoas doentes.

Amostras de água do mar foram coletadas e estão sendo analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz. Segundo Alessandra Lucchesi, diretora da Divisão de Transmissão de Doenças do Instituto, os resultados devem ser divulgados ainda esta semana.