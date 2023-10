Jovem ferida em ataque a escola em Poços de Caldas recebe alta de hospital

A Folha de S.Paulo não conseguiu contato com a defesa do jovem.

O ataque é atribuído a um ex-aluno do colégio, de 14 anos, que foi contido por pais e foi apreendido. Segundo a Polícia Militar, o autor afirmou à corporação que realizou o ataque por ter sofrido bullying no estabelecimento de ensino, onde foi aluno até 2021.

De acordo com o hospital, a jovem que recebeu alta nesta quarta, sofreu um ferimento superficial no peito.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 17 anos que foi atacada a facadas na tarde de terça-feira (10) em uma escola particular de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, recebeu alta do hospital Santa Casa na tarde desta quarta (11).

