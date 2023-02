Jovem é preso suspeito de matar companheiro idoso com chumbinho no açaí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (9) por suspeita de matar o companheiro, de 60 anos, com chumbinho em um açaí oferecido à vítima no município de Almenara, no interior de Minas Gerais. O suspeito foi preso durante uma operação policial contra ele, que era alvo de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, a vítima e o suspeito tinham um relacionamento amoroso. No dia do crime, o jovem estava na casa do companheiro, e pediu um açaí para eles comerem.

Quando o alimento chegou, o homem teria adicionado o chumbinho -veneno comumente usado para matar ratos- no açaí dado ao companheiro. A vítima morreu no dia 8 de janeiro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime estaria relacionada com o fato de o homem mais velho querer assumir o relacionamento com o jovem, que não aceitava a divulgação da relação.

A polícia colheu diversos elementos, como o alimento envenenado e recuperou celular da vítima, além de ouvir 12 pessoas durante as investigações.

A apuração do caso ainda segue em andamento na Delegacia Regional de Polícia Civil em Almenara.