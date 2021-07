Jovem é presa em São Paulo por suspeita de tráfico de drogas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jovem Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, foi presa nesta quinta-feira (22) pela Polícia Civil de São Paulo sob suspeita de tráfico de drogas na região da cracolândia, no centro da cidade de São Paulo.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública, ela foi detida na cidade de Barueri. Na casa em que a mulher estava, foram encontradas mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume.

Até o início da tarde desta quinta, Lorraine mantinha mais de 30 mil seguidores em seu perfil no Instagram, já desativado.

Os trabalhos foram realizados por agentes do 77º Distrito Policial (Santa Cecília), que realizavam diligências para combater o comércio ilícito de drogas na cracolândia.

Os investigadores encontraram Lorraine, conhecida como "gatinha da Cracolândia", na casa de seu companheiro, que já está preso sob acusação do mesmo crime. Segundo a polícia, ela admitiu em depoimento o envolvimento no tráfico e indicou o local onde armazenava as substâncias.

Ainda na operação desta quinta, segundo a nota da SSP-SP, os policiais foram até o local apontado pela investigada —um prédio invadido na Rua Helvétia, no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo—, e encontraram uma mochila com 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack.

Ainda foram localizados 97 frascos de lança-perfume e 16 comprimidos de ecstasy. Além das substâncias, foram apreendidos R$ 750 em dinheiro, uma balança de precisão, uma faca, um machado, um celular e a bolsa onde estavam os materiais relacionados ao suposto tráfico.

As drogas e demais objetos seguiram para o Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

A reportagem procurou os advogados identificados nos autos do processo do Tribunal de Justiça de São Paulo aberto contra a investigada. Mas, até a conclusão deste texto, não havia resposta.