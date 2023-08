Jovem é perseguida e agredida após acidente de trânsito em SP

As imagens mostram que três homens e uma mulher descem de outro veículo e jogam objetos no carro dela. Eles retiram a motorista e também dão tapas e chutes nela.

A vítima teria batido no outro veículo e o motorista passou a persegui-la. O vídeo mostra que ela tenta fazer o retorno em uma rua, mas acaba subindo em uma calçada e não consegue sair do local.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o início das agressões. O crime ocorreu no bairro Marajoara, no último dia 14 de agosto.

