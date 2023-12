Jovem é esfaqueado e morto em assalto no centro de SP

Um dos suspeitos tenta abrir a porta do motorista, enquanto outro abre a porta do passageiro. A vítima teria se assustado, e nesse momento os criminosos teriam atirado.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como latrocínio no 8° DP (Brás).

Os cinco suspeitos abordaram o grupo e teriam roubado celulares e uma bicicleta. Silva se recusou a entregar o aparelho, de acordo com a GCM. Na sequência, um dos homens o golpeou com uma faca.

A vítima, identificada como Henrry Bento Bernardes da Silva, teria feito aniversário no último dia 2, e tinha saído com o grupo para comemorar. Eles voltavam para casa, por volta das 3h, quando o crime ocorreu, segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana), que atendeu a ocorrência.

