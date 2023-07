Jovem é esfaqueada e morta por vizinha após briga por som alto em Goiânia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 20 anos morreu após ser esfaqueada durante uma briga com a vizinha por causa de som alto. O caso foi registrado na avenida das Bandeiras, no Setor Vila Mauá, em Goiânia (GO).

A vítima, identificada como Emily Victoria Pereira, recebeu uma facada no peito da concunhada. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local, a jovem já estava morta. O crime aconteceu na última sexta-feira (30), por volta das 23h.

A agressora teria reclamado do som alto na casa de Emily, que não gostou da cobrança. Segundo a Polícia Civil, "a suspeita partiu para cima da vítima com uma faca em punho e a matou com um único golpe no peito".

Em depoimento à polícia, o companheiro da suspeita informou que estava dentro de casa quando ouviu gritos. Ao sair, ele se deparou com a companheira segurando uma faca e a vítima sangrando.

A autora do homicídio foi presa em flagrante pelos policiais militares. Se condenada, responderá pelo crime de homicídio.