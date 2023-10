Jovem é assassinado em tentativa de roubo de moto em Santo André (SP)

O Samu foi acionado, mas uma equipe constatou a morte do motociclista ainda no local.

Junior então seguiu viagem. Pouco adiante, na alça de acesso para Campo Limpo Paulista, o condutor da moto precisou reduzir a velocidade em virtude do trânsito. Foi nesse instante que os criminosos ultrapassaram o casal. O passageiro se virou, apontou a arma contra Junior e atirou na altura do peito. Os bandidos fugiram sem levar a moto.

Em sua página no Instagram, uma das fotos postadas mostra o jovem sentado em uma moto com a seguinte legenda: "só largo meu par de rodas quando Deus me der um par de asas".

A vítima, identificada como João Victor Felix Leite, estava parada ao lado da moto quando dois homens se aproximaram e tentaram roubar o veículo. Leite reagiu e teria brigado com os criminosos, e um deles atirou contra o peito do jovem.

