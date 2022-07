Jovem de 23 anos tenta salvar menina de 10 em lago, mas morre afogado em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem morreu após pular em um lago para tentar salvar uma menina de 10 anos que se afogava em Caldas Novas (GO). O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (26). Gabriel Vargas Jandré Ribeiro, 23, passava férias no local.

Segundo a ocorrência do Corpo de Bombeiros de Goiás, o chamado para um píer no Lago Corumbá, localizado no setor Lago Sul do município, foi feito por volta das 14h10 com o alerta de duas pessoas se afogando.

Ao chegar no local, as equipes notaram que a criança de 10 anos tinha saído da água com ajuda de outros banhistas, mas o jovem de 23 estava desaparecido.

Com nadadeiras e máscaras de mergulho, dois bombeiros fizeram buscas e retiraram o corpo de Gabriel de dentro do lago. Ele estava sem sinais vitais e foi encaminhado para uma UPA local, onde teve a morte confirmada.

"Ele entrou para tirar a criança que estava se afogando, tanto que ele foi encontrado de calça jeans, de camiseta", afirmou o subtenente Fábio Mesquita, do Corpo de Bombeiros, à reportagem.

O local tem placas de sinalização de perigo para banhistas por causa do risco de afogamento e da presença de piranhas.

A criança que Gabriel tentou salvar foi levada para o hospital e passa bem.