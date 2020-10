Jovem de 19 anos morre afogado na represa Billings, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 19 anos morreu afogado na tarde deste domingo (11) na represa Billings, na região conhecida como ilha do Bororé, no Grajaú, zona sul de São Paulo.

Segundo os bombeiros, cinco viaturas foram até o local para atender a ocorrência na estrada Velha do Bororé, 100, próximo à primeira balsa, mas o jovem foi localizado já morto. Não foi informado detalhes de como o jovem se afogou nem com quem ele estava na represa.

No último fim de semana de setembro, quatro pessoas morreram afogadas no estado de São Paulo. O forte calor registrado naqueles dias levou muitos banhistas para praias e represas, apesar da quarentena do novo coronavírus.

No dia 26 de setembro uma pessoa morreu em uma represa de Cajamar (Grande SP) e outra em Campinas (93 km de SP). No mesmo dia, os bombeiros confirmaram outra morte, em Parelheiros (zona sul da capital paulista). Uma pessoa foi resgatada também em Parelheiros, mas seu estado de saúde não foi informado. No dia segunda, uma pessoa morreu em uma represa de Santo André (ABC).

Ao todo, o Corpo de Bombeiros foi chamado para 12 casos de afogamento no sábado e 24 casos no domingo, incluindo represas e o mar do litoral paulista. Todas as vítimas foram socorridas, mas ainda não existe confirmação sobre o estado de saúde delas.