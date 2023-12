Jornalista e pré-candidato a prefeito de Guarujá (SP) é morto a tiros

Thiago Rodrigues tinha a causa LGBTQIA+ como uma de suas bandeiras. Com mais de 10 mil seguidores no Facebook, o jornalista usava as redes sociais para publicar denúncias contra a administração pública da cidade.

O caso foi registrado no Delegacia de Guarujá e encaminhado ao 2º Departamento de Policia do município, que realiza diligências para tentar identificar e prender os autores.

No local, a polícia encontrou 13 estojos de munição calibre 9 mm e dois projéteis, além do carro da vítima e dois celulares.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para o local, mas os agentes já encontraram a vítima ferida com vários tiros. O pré-candidato foi atingido no tórax, costas, perna e braço direito.

