Jornalista da TV Globo é esfaqueado em Brasília

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O repórter da TV Globo de Brasília Gabriel Luiz foi esfaqueado em frente ao edifício em que mora no Distrito federal na noite desta quinta-feira (14).

As informações foram inicialmente divulgadas pelo do blog do Noblat, do portal Metrópoles, e depois confirmadas pela Folha de S.Paulo.

O jornalista foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital de Base do Distrito Federal, segundo a Polícia Militar.

De acordo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), responsável pelo hospital, Gabriel foi submetido a intervenções cirúrgicas durante a madrugada. Ele está na UTI, no pós-operatório imediato, em estado grave mas estável.

"O paciente está consciente e recebeu visita do pai", diz a nota.

O caso foi registrado no 5º DP da Polícia Civil como tentativa de homicídio e ferimento por arma branca, mas a possibilidade de ter havido uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) também é investigada.

Uma faca usada no crime foi apreendida e encaminhada para a Central de Flagrantes em Termo Próprio, segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal.

A PM do Distrito Federal afirma que pelo menos dois homens teriam participado do ataque e estão foragidos. Ainda não se sabe se houve participação de mais pessoas no crime.

​Gabriel deu entrada na emergência com quadro hemorrágico causado por corte no pescoço, uma perfuração no abdômen e um ferimento na perna esquerda.

Em nota, a TV Globo diz lamentar profundamente o ocorrido e que aguarda investigação da polícia. "A Globo lamenta profundamente o o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível."