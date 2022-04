Grande vencedor do Grammy 2022, o músico Jon Batiste vai estrear como ator no musical A Cor Púrpura, uma produção da Broadway inspirada no livro de mesmo nome da escritora Alice Walker.

No Instagram, ele, que é pianista, compartilhou a novidade por meio das notícias internacionais.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o jazzista fará o papel de Grady, marido de Shug Avery (interpretada por Taraji P. Henson), um pianista de fala doce.

Aos 35 anos, o artista venceu em cinco categorias do Grammy, incluindo melhor álbum do ano pelo aclamado We Are. Agora, fará parte do elenco de uma história que conquistou diversos espaços.

A Cor Púrpura conta a história de Celie e é situada numa região rural do sul dos Estados Unidos no início do século 20. Fala sobre abuso sexual, machismo, racismo, violência, família e identidade.

O romance escrito em 1982 ganhou o Pulitzer, colocando Alice Walker como a primeira mulher negra premiada na categoria ficção, e o National Book Awards. Em 1985, foi adaptado para o cinema por Steven Spielberg, numa produção também premiada que teve Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey e Danny Glover no elenco.