João Carlos di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo, morre aos 82 anos

Segundo a família, Di Genio sempre se preocupou em cuidar das crianças superdotadas ou altamente habilidosas. "Dizia que a inteligência e os talentos deveriam ser tratados como a riqueza de um país", afirma o grupo, em nota. Também tinha cuidado especial com a inclusão de alunos com deficiência nas salas de aula.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O professor, médico e empresário João Carlos di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo, morreu de causas naturais, na noite deste sábado (12), em sua casa nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Ele completaria 83 anos no próximo dia 27.

