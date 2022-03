Em um ano especialmente forte, Jessica Chastain vence o seu primeiro Oscar por Os Olhos de Tammy Faye. Ela lutou durante dez anos para fazer o projeto sobre uma apresentadora de televisão e evangelista que demonstrava compaixão com pessoas com aids, entre outras. Ela tinha concorrido outras duas vezes.

