Jantar de gala do Hospital do Graacc tem apresentações de Simoninha e da orquestra de Heliópolis

A noite ainda foi marcada por uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, sob a regência do maestro Edilson Ventureli. O ex-ministro Maílson da Nóbrega, que comandou a Fazenda de 1987 a 1990, foi o anfitrião do evento.

(SÃO PAULO, SP) - O cantor Wilson Simoninha se apresentou no jantar de gala do Hospital do Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente a à Criança com Câncer), realizado na Sala São Paulo, na capital paulista, na segunda-feira (3).

