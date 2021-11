Janssen pede à Anvisa inclusão da segunda dose contra Covid na bula

A proteção com dose única da vacina, que é usada em diversos países, inclusive no Brasil, é de 70%

A segunda dose deve ser aplicada depois de dois meses da primeira. Além disso, as pessoas com 18 anos ou mais que tomarem as duas doses também receberão a de reforço após cinco meses do esquema primário completo

Na última terça-feira (16), o Ministério da Saúde mudou a orientação sobre a vacina da Janssen -o imunizante passará para o regime de duas aplicações, como já acontece com as injeções da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac.

De acordo com a Anvisa, os dados são de responsabilidade da empresa e precisam demonstrar o benefício da dose de reforço em relação a sua segurança e eficácia. O prazo para análise do pedido é de até 30 dias, segundo regras adotadas para autorização de uso emergencial.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após anúncio do governo de que a vacina contra Covid-19 da Janssen será aplicada em duas doses, a farmacêutica pediu autorização à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), na noite deste sábado (20), para incluir a dose de reforço na bula do imunizante.

