Janaína Rueda, d'A Casa do Porco, é eleita a melhor chef da América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Janaína Rueda, que comanda o restaurante A Casa do Porco, em São Paulo, foi nomeada nesta quinta-feira (5) como a melhor chef mulher da América Latina.

Segundo a Latin America's 50 Best Restaurants, responsável por uma lista dos melhores restaurantes do mundo e da região, Rueda é "destemida, poderosa e com apetite voraz" e tem se destacado pelo trabalho feito nas casas que comanda, como o Bar da Onça.

A Casa do Porco, por exemplo, ocupa a 12ª posição no ranking mundial de melhores restaurantes. Em 2022, o lugar havia conquistado o título de melhor restaurante do Brasil.

"Estar ao lado de tantas mulheres poderosas, que representam a mudança que desejamos ver no setor, é uma grande honra", disse a chef, que também é uma das apresentadores do programa Top Chef Brasil, da Record.

"Agradeço ao 50 Best por oferecer uma plataforma que nos ajuda a divulgar a importância da inclusão, de melhores condições de vida e da educação alimentar. Todos nós devemos ajudar as pessoas ao nosso lado a prosperar", afirmou em nota.

O prêmio será entregue a ela em cerimônia que vai anunciar os 50 melhores restaurantes da América Latina deste ano, realizada no Rio de Janeiro, em novembro.