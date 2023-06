James Webb detecta tipo de molécula de carbono pela primeira vez no espaço

Normalmente, uma molécula como a CH3+ seria destruída pela radiação ultravioleta. Mas também existe a possibilidade de que o efeito seja o contrário: a radiação UV fornece a energia necessária para o desenvolvimento do cátion metila. Depois, reações químicas podem ocorrer e elas gerariam moléculas de carbono mais complexas, relacionadas com a origem da vida.

De acordo com a Nasa, a presença de moléculas como a CH3+ permite que se estude o surgimento da vida na Terra e também é possível que ela esteja presente em outras regiões do universo. A agência ainda afirma que o feito demonstra a alta capacidade que o telescópio tem em capturar a presença de moléculas como o CH3+.

