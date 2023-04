Jacaré é resgatado de bueiro em Florianópolis após ficar semanas no esgoto

"Tal medida foi necessária, tanto para a proteção do animal, quanto para a população do entorno, tendo em vista o jacaré causar temor e oferecer até mesmo certo risco aos transeuntes", afirmou a PM.

O animal estava há semanas no local, não estava ferido e andava pelas tubulações da região. O resgate foi feito na quarta-feira (26) após várias tentativas de tirá-lo do bueiro.

