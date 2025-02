Já se nasce Mangueira, diz Flávio Lopes, que vai liderar comissão de frente com exaltação à favela

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ele tem 18 anos, nasceu e cresceu em Abolição, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, vizinho ao morro da Mangueira, onde aprendeu que "já se nasce Mangueira". O tataravô foi presidente da escola, o bisavô, baluarte (espécie de personalidade) e uma avó, da Velha Guarda.

O dançarino Flávio Lopes, ou Flavin Dance, morou numa casa verde e rosa ("hoje não é mais, porque se desgastou a cor"), cores com as quais vai tingir o cabelo para abrir a comissão de frente da Mangueira, que leva para a avenida o orgulho de ser favela.

Lopes vai interpretar os crias das periferias cariocas -o moleque que descolore o cabelo e faz passinho-- e será coroado na Sapucaí. Numa espécie de culto ao morro de Cartola, Carlos Cachaça e Dona Zica, será mais uma exaltação da Estação Primeira a si mesma.

"Sempre fui fã do Carnaval, da dança, do samba, um moleque esforçado, dedicado, mas nesse ano, graças aos meus orixás, vou realizar o sonho de estar na comissão de frente da Mangueira", diz à Folha de S.Paulo.

O enredo "À Flor da Terra - No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões" é uma narrativa baseada na historicidade preta de forte cunho social. Mas foi no ensaio técnico na avenida, que a ideia pegou e o cria da comissão de frente colou.

A imagem de Lopes como símbolo de resistência negra viralizou nas redes sociais e deixou o dançarino famoso.

Para a coreógrafa Karina Dias, a performance de coroação é uma síntese do enredo. "O cria, esse personagem muitas vezes discriminado e marginalizado, carrega a herança do povo de Mangueira, do povo bantu. Vive entre dores e paixões. Coroado, ele sempre resistirá."

A escolha de Lopes, ela conta, foi pontual. "Ele preenche melhor as características do cria e ainda tem a família toda mangueirense."

A casa dele em Abolição, com janelas verdes e paredes rosa, onde morou Juvenal Lopes, seu tataravô, nascido em São Cristóvão e cujo pai era do Morro da Mangueira, e o filho, Pedro Paulo, bisavô do cria. No morro da Mangueira, vivia sua avó.

Na carreira de dançarino, já trabalhou com profissionais conhecidos na cidade, como Patrick Carvalho e Nilce Fran. Em 2023, ganhou vários prêmios, como o Samba no Pé com a equipe de Netinho Campos --coreógrafo respeitado de comissões de frente e tricampeão mundial no mesmo concurso-, Prêmio Machine, Site Carnavalesco e Passista Samba no Pé.

Há um ano ele dá aulas de dança e já atuou em duas comissões de frente, uma delas a da União de Maricá (Série Ouro) -que foi, para ele, o esquenta para o que vem aí na sua Mangueira.

"Na Maricá, conquistamos mais de 12 prêmios e 40 pontos. Assim que surgiu a audição para a comissão de frente da Mangueira, mandei o vídeo e, pronto, estava dentro", diz ele, que pretende fazer faculdade de dança e levar sua arte mundo afora.

Parte do samba-enredo deste ano exalta a figura dos crias. "E hoje no asfalto a moda é ser cria / Quer imitar meu riscado / Descolorir o cabelo / Bater cabeça no meu terreiro", diz um trecho de autoria de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Júlio Alves, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim.

O samba canta com entusiasmo o mito da calunga, a ideia da morte e da vida como um círculo, um eterno recomeço que termina com os crias do morro.

Lopes destaca que a economia criativa (moda, música, design, gastronomia e tecnologia) é um ativo do desenvolvimento das periferias. "Criatividade sempre foi a palavra, mas não adianta ser criativo se a gente não tiver oportunidade e apoio, dinheiro."

Oportunidade não se pede, se cria. "O que a gente fez no ensaio técnico da Mangueira foi só uma pequena amostra. O desfile vai ter muita surpresa, bastante emoção e uma mensagem muito forte que o mundo precisa ouvir." O segundo ensaio técnico da escola na avenida será no sábado (22).

A maior inspiração para Lopes foi o próprio personagem. "A ideia de poder ser quem realmente sou, esse cria, que nunca foi notado, sabe?"

O enredo da Mangueira

O enredo da Mangueira se propõe a dirigir "um olhar sobre a presença dos povos bantus na cidade do Rio de Janeiro". Os povos bantu eram a maioria dos negros escravizados levados ao Cais do Valongo, na região central do Rio.

A escola vai retratar a vivência dessa população na cidade, mostrando como sua história floresceu em solo carioca. A Verde e Rosa irá celebrar a rica contribuição dos povos originários da região de Angola, que moldaram a vida cultural, social e religiosa.

"Aproximadamente 80% dos escravizados que desembarcaram no Rio eram de origem bantu. Isso influencia não apenas a cultura brasileira, mas a construção sociocultural do Rio. Principalmente o idioma, com palavras como xodó e quitanda", disse o carnavalesco Sidnei França.

Hoje moram mais de 17 mil pessoas no morro da Mangueira. Com 96 anos de vida, a Estação Primeira acumula 20 títulos, o último foi em 2019, com o enredo "História para Ninar Gente Grande".