Isolamento social permanece estável e lentidão no trânsito diminui em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O índice de isolamento social permaneceu estável no estado de São Paulo, segundo dados do governo paulista. O trânsito, por outro lado, diminuiu, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

O isolamento ficou em 40% nesta segunda-feira (14). Na segunda passada (7), a média também ficou em 40%, e na anterior (31), em 41%.

O congestionamento diminui, com 63 km nesta segunda, contra 70 km na segunda passada e 66 km na retrasada. Na semana passada, a média de lentidão ficou entre 118 km e 70 km nos dias úteis.

O número de carros nas ruas da cidade acompanhou a queda no trânsito e foi de 6,35 milhões na segunda passada para 6,25 milhões nesta semana. Há 15 dias, esse número era de 6,3 milhões.

Nos ônibus, a mudança foi pouco significativa. Cerca de 1,91 milhão de pessoas circularam ontem, pouco a mais do que na segunda passada e na anterior, quando eram 1,87 milhão de passageiros. Em todos os dias foram usados 11.312 coletivos.

A taxa de ocupação nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para Covid-19 no estado é de 82% nesta terça feira (15), valor próximo ao da semana passada, com 82,1%, e pouco acima do nível registrado na anterior, com 81,2%

Na região metropolitana da capital, a lotação é de 79% hoje, era de 79,4% na terça passada e de 79,9% na terça retrasada.

São Paulo tem aproximadamente 3,5 milhões de casos de Covid-19 e 119.110 óbitos pela doença. A taxa de letalidade é de 3,4% no estado e 2,8% no país.