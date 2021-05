Isolamento social atinge menor nível em um domingo desde o início do ano em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (9), o índice de isolamento social atingiu o valor mais baixo registrado nesse dia da semana desde o início do ano no estado de São Paulo. É o que mostram os dados registrados pelo Simi (Sistema de Monitoramento Inteligente), do governo paulista.

A média de isolamento foi de 46%, o menor valor notificado desde o dia 20 de dezembro de 2020, quando o nível estava em 45%. Desde então, a média aos domingos estava entre 47% e 51%.

No domingo anterior (2), a taxa era de 48% e no último domingo de abril (25), de 49%. Desde o início da fase de transição, que diminuiu as restrições de circulação e permitiu a abertura do comércio e serviços, o índice de isolamento social vem caindo.

Na última sexta-feira, o governador João Doria anunciou a prorrogação da etapa por mais duas semanas, até domingo (23), e flexibilizou ainda mais as medidas. Isso significa que os estabelecimentos podem funcionar das 6h às 21 (antes era até às 20h), com exceção dos parques, que devem fechar às 18h. A capacidade máxima permitida nos locais também foi ampliada, de 25% para 30%.

No último sábado (8), o estado de São Paulo atingiu 100 mil mortos pela Covid-19. São mais de 3 milhões de casos confirmados da doença, com a média de letalidade em 3,4%. No país, a taxa está em 2,8%.

A taxa de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), que se manteve em queda durante dois meses, se estabilizou. Nesta segunda-feira (10), o estado tem 78,5% dos leitos ocupados, e na segunda passada (3) eram 78,2%. Há 15 dias, esse número era ligeiramente maior, de 80,4%.

O mesmo acontece com a região metropolitana da capital, que tem lotação de 76,7%, enquanto na semana passada era de 76,3%. Duas semanas atrás, a ocupação era de 78,7%.

Assim como o isolamento social e os hospitais, o trânsito da cidade também sentiu os efeitos da flexibilização, e o congestionamento disparou.

Segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) a média foi de 13 quilômetros de lentidão neste domingo, enquanto no domingo passado e no retrasado fora de 4 quilômetros.

O número de carros circulando nas ruas da cidade também teve aumento considerável, com 4 milhões de veículos neste domingo, cerca de 2,3 milhões a mais do que o 1,7 milhão registrado na semana anterior. Há 15 dias, eram 1,6 milhão de automóveis.

Na sexta-feira (7), havia 1,89 milhão de pessoas nos ônibus da capital, aproximadamente 70 mil a mais do que a sexta anterior (30), quando foi registrada a cifra de 1,82 milhão de pessoas. A CET não informa o número de passageiros aos finais de semana.