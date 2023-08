Irmãos pegam 65 e 56 anos de prisão por participação em morte de família no ABC

Os corpos das vítimas foram encontrados no carro da família, um Jeep Compass, na madrugada de 28 de janeiro de 2020. Anaflávia e Carina foram presas no dia seguinte, e os outros suspeitos, dias depois.

O advogado atual, Fábio Costa, afirmou que vai recorrer para diminuir a pena dos irmãos. No caso da condenação de Juliano, a defesa vai pedir que a confissão dele seja reconhecida como atenuante, o que não ocorreu no julgamento.

Durante os depoimentos no júri, os dois confessaram os crimes de roubo, homicídio e ocultação de cadáver, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo.

No mesmo dia, a namorada da filha do casal, Carina Ramos de Abreu, foi sentenciada a 74 anos, sete meses e dez dias de prisão. Guilherme Ramos da Silva recebeu uma pena de 56 anos, dois meses e 20 dias de prisão.

Acusada pela morte dos pais e do irmão adolescente, Anaflávia Martins Gonçalves foi condenada em junho passado a 61 anos, cinco meses e 23 dias de prisão, em júri popular ocorrido também no Fórum de Santo André.

A sentença dos dois foi dada pelo juiz Lucas Tambor Bueno às 22h46 desta segunda, cerca de 12 horas depois do início do julgamento no Fórum de Santo André, no ABC, cidade onde a família assassinada morava.

No mesmo júri, seu irmão, Jonathan Fagundes Ramos, recebeu pena de 56 anos, 2 meses e 20 dias, também em regime fechado, por participação no mesmo crime.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça condenou, na noite desta segunda-feira (21), Juliano Oliveira Ramos Júnior a 65 anos, 5 meses e 10 dias de prisão, em regime fechado, por participação nas mortes de Romuyuki Gonçalves, 43, de sua mulher, Flaviana Gonçalves, 40, e do filho do casal, Juan Gonçalves, 15, em janeiro de 2020.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.