Irmãos de 5 e 8 anos saem para brincar e são achados mortos pelo pai em SC

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para saber se foi aberto inquérito para investigar o caso e pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, o texto será atualizado.

Com a ajuda de outros moradores da região, ele conseguiu retirar os filhos de dentro da fossa, tentou reanimá-los, mas não conseguiu. A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas os óbitos das crianças foram constatados no local.

O pai encontrou os chinelos dos meninos perto da fossa. Ao olhar para dentro do buraco, ele viu as crianças caídas e desacordadas.

As crianças saíram para brincar nas proximidades da residência. Entretanto, como demoraram para voltar, o pai dos meninos saiu para procurá-los. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois irmãos, com idades de 5 e 8 anos, foram encontrados mortos pelo pai dentro de uma fossa cheia de água em São Joaquim, em Santa Catarina, no domingo (15).

