Internautas acham parentes que já morreram em fotos do Street View

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diversos internautas têm compartilhado relatos sobre parentes que já morreram aparecerem em imagens capturadas pelo Street View, ferramenta do Google Maps que permite ver fotos de ruas em todo o mundo.

Os usuários têm postado as imagens de seus familiares que foram capturadas pelo Street View. Em tom de nostalgia, eles dizem que essa é uma forma de manter seus entes amados eternizados, além de servir para relembrar a memória daqueles que já se foram.

As imagens capturadas pela ferramenta são de momentos do cotidiano, sem que as pessoas soubessem que estavam sendo fotografadas.

COMO VER FOTOS NO STREET VIEW

Os interessados devem acessar o Google Maps, inserir o endereço pretendido ou selecionar um ponto no mapa.

Se a busca for feita pelo celular, o usuário deve tocar na imagem que aparece acima do nome do endereço. No computador, é preciso arrastar o boneco amarelo que fica no canto inferior direito da tele e levá-lo até o ponto da busca.

O terceiro passo é tocar na opção "ver mais datas" e escolher uma das opções disponíveis.