Interior de SP ganha nova rota de peregrinos até Aparecida

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Caminho da Fé, tradicional rota de peregrinos até Aparecida (SP), oferecerá um novo ramal de partida de romeiros no interior de São Paulo. O trajeto intitulado “São José” terá como ponto de saída a Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na cidade de São José do Rio Preto. É o trecho mais longo do Caminho da Fé, com 894 km de percurso, de acordo com a Associação dos Amigos do Caminho da Fé.

O novo ramal foi inaugurado oficialmente na sexta-feira (19), dia de São José, padroeiro da cidade de origem do trecho.

O ramal é um trecho do Caminho da Fé composto por sete cidades (São José do Rio Preto, Cedral, Potirendaba, Ibirá, Urupês, Itajobi e Novo Horizonte) em um total de 170 km até chegar em Borborema, onde se liga ao “Ramal Centro Paulista” e segue até Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida, somando mais 724 km.

O trajeto total passa por 37 municípios, sendo percorrido a maior parte por estradas de terra em meio à área rural. Para orientar os fiéis a rota é sinalizada com setas indicando a direção a ser seguida e a quilometragem do trecho.

Nesses locais, moradores de sítios e pequenas cidades acolhem e incentivam os peregrinos oferecendo alimentos e água. Algumas propriedades rurais se tornaram pousadas que hoje hospedam os viajantes.

O trajeto passa por capelas, algumas com importância histórica e arquitetônica, como a capela de São Benedito, em Cravinhos e igrejas em Ouro Fino, no trecho mineiro da rota.

O policial militar reformado Vivaldo Aparecido Ribeiro, de 57 anos, foi o primeiro peregrino a percorrer o novo trajeto, o “Ramal São José”. A caminhada teve início no dia 10 de janeiro e terminou no dia 15 de fevereiro, totalizando 37 dias.

“Eu caminhava cerca de 30 km por dia, em cerca de oito horas. Apesar de já estar acostumado a fazer o Caminho da Fé partindo de Borborema, esse novo trecho por ser mais longo é bastante desafiador e desgastante pela distância. Emagreci cerca de 7 quilos durante a caminhada dos quase 900 km”, relata Vivaldo.

O Caminho da Fé brasileiro foi inaugurado em 2003 inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Atualmente, há 13 ramais em funcionamento no Caminho da Fé, incluindo o pioneiro, que começa em Águas da Prata. Todos iniciam em cidades paulistas, mas cortam em algum momento trechos de municípios mineiros.

Desde o seu surgimento cerca de 70 mil pessoas peregrinaram até Aparecida. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19 as peregrinações ficaram suspensas por seis meses, mesmo assim 7 mil romeiros passaram pelo Caminho da Fé. Em 2019 esse número foi de 12 mil pessoas.

Para um percurso ser considerado rota da fé Católica ou caminho de peregrinação é preciso que ele tenha como destino um santuário ou interligue dois deles.

O padre Manoel de Oliveira Filho, coordenador Nacional da Pastoral do Turismo, explica que esses caminhos precisam ter uma mobilização popular pela fé para serem reconhecidos.

Além disso, para a criação de uma rota da fé é necessário que moradores, a igreja e os órgãos públicos se mobilizem e juntos façam o planejamento para a inclusão desse ponto turístico religioso oficialmente junto ao setor de turismo local ou regional.

Os roteiros de peregrinações católicas pelo Brasil, segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil):

- Os Passos de Anchieta: da cidade de Anchieta (ES) para Vitória (ES);

- Caminho da Fé Santa Dulce: Senhor do Bonfim (BA) – do Santuário de Dulce dos Pobres a igreja do Bonfim, em Salvador. – interliga duas igrejas na mesma cidade – Salvador;

- Caminho de Nhá Chica – da cidade de Inconfidentes (MG) à Baependi (MG);

- Roteiro do Padre Ibiapina – Três trilhas: Guarabira (PB) ao santuário de Santa Fé, no município de Arara (PB); de Guarabira a Arara; Guarabira até Arara;

- Caminho da Fé, em cidades de SP: Saídas de Borborema; São Carlos; Ribeirão Preto; Águas da Prata; Mococa; Aguaí; Franca; Sertãozinho; Santa Rita de Cássia; Caconde; Leme; São José do Rio Preto. Todos com chegada em Aparecida.