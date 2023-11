Interior de SP ainda sofre com falta de energia e de água após temporal

SOROCABA, SP (FOLHAPRESS) - Cidades do interior de São Paulo próximas à capital paulista ainda registram falta de energia após o temporal que deixou sete mortos e 4,2 milhões sem luz no estado, na última sexta (3). Alguns bairros de Sorocaba, Mairinque, São Roque e Araçoiaba da Serra também estão sem água.

São Roque (66 km de São Paulo) é a cidade que segue com mais prejuízos por causa da tempestade. Cerca de 21 bairros estão sem energia, é o caso mais emblemático é o do bairro de Alto da Serra.

A região recebe água de poços artesianos locais. Sem energia para bombear água, os reservatórios dos munícipes começaram a esvaziar na segunda (6).

Moradores fizeram dois protestos, no domingo (5) e na segunda, pela falta de luz. Segundo a designer gráfica Juliana Luizetto, 40, que vive no local, a prefeitura não atende às ligações dos moradores, e a CPFL, que atende a região, restabeleceu apenas parte da energia no bairro.

"Moradores perderam vários eletrodomésticos como geladeira, bomba de poço. Perdemos todos os alimentos sem ter onde conservar, estamos comendo apenas ovos", conta.

Sobre as críticas da moradora, a Prefeitura de São Roque afirma que segue em contato com a CPFL e a Sabesp para que as empresas regularizem o abastecimento de energia e de água o mais rápido possível. Diz, ainda, que a administração tem entregue água nos bairros e que a região do Alto da Serra está na programação de abastecimento.

Em Mairinque (67,2 km de SP), o corretor imobiliário Dharles Almeida, 35, ficou sem energia até a noite desta terça (7). Para amenizar a situação, ele comprou um inversor de energia que, conectado à bateria do carro, conseguia mandar eletricidade para a casa.

Morador do bairro Jardim Arco-Íris há pouco mais de dois meses, Almeida diz que nesse período ficou sem energia em dez ocasiões. "Não tem quem cobre pela gente", afirma.

Ele conta que montará um sistema de energia paralelo em casa com painéis solares, lâmpadas de emergência e geradores.

A Prefeitura de Mairinque decretou situação de emergência por causa dos danos materiais e ambientais que o município teria sofrido com o temporal.

Em Araçoiaba da Serra (122 km de São Paulo), moradores relatam falta de energia em ao menos quatro bairros --Farias, Jardim Novo Horizonte, Alvorada e Iperó Mirim.

A prefeitura afirma que 90% da rede elétrica já foi restabelecida na cidade, assim como o abastecimento de água. Há 167 famílias sendo amparadas pelo município com água potável e mantimentos recebidos de doações.

Em Sorocaba (99 km de São Paulo), parte do estrago na rede elétrica foi causado pela queda de árvores sobre a fiação. Segundo estimativa da prefeitura, 748 árvores foram derrubadas pelos fortes ventos da tempestade.

O bairro Genebra segue sem energia. Há mais de 90 horas sem resposta tanto da prefeitura como da CPFL, os próprios moradores se arriscaram para retirar uma árvore da fiação elétrica.

A gestão municipal apresentou um projeto de lei para instituir um auxílio de até R$ 500 para cidadãos que tiveram prejuízos com a perda de medicamentos e alimentos que necessitam de refrigeração inscritos no CadÚnico (Cadastro Único). A medida ainda vai a votação.

Questionada, a CPFL afirma que todos os bairros citados na reportagem já tiveram a energia restabelecida parcialmente. "A empresa reforça que as equipes atuam nos reparos das redes elétricas, que distribuem energia de alta e média tensões", diz, em nota.

Para pedir ressarcimento dos prejuízos elétricos, a CPFL afirma que os clientes podem procurar a companhia por meio dos distribuidores que os atendem e canais oficiais e solicitar o ressarcimento dos danos -é preciso seguir o procedimento de descrever o caso e informar provável data e horário do ocorrido, além de dados da unidade consumidora.

Procurada, a Prefeitura de Sorocaba não se manifestou.