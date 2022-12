Instituto Butantan, em São Paulo, retoma decoração natalina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dois anos de pandemia, o Natal Iluminado no Instituto Butantan voltou a acontecer. A decoração que conta com 156 mil lâmpadas de LED, 200 enfeites e atrai, principalmente, famílias com crianças pequenas.

A expectativa é que até 23 de dezembro, último dia do evento, o espaço tenha reunido 20 mil pessoas. No instituto, estão reunidas dezenas de estruturas luminosas que remetem ao Natal. Além disso, o Papai Noel estará presente até o fim do evento. Para os pequenos, há ainda brinquedos infláveis.

A programação ainda conta com horário estendido dos museus Biológico e Terra Firme. Nesta quarta (21) e quinta (22), ambos funcionam das 18h às 22h.

O filho do psicanalista André De Martini, 47, saiu correndo quando viu o bom velhinho. Em frente à poltrona onde ele fica sentado, há duas máquinas de espuma que imitam neve.

"Meu filho me perguntou se a neve era de mentira e se o Papai Noel era de verdade", diz o psicanalista. Além da espuma e do bom velhinho, o filho também aproveitou para brincar em meio a iluminação do local.

Gabriela Torres, doutoranda em comunicação social pela USP, afirma que foi ao local sem pretensão e se surpreendeu. "É bom que não está muito cheio. No Ibirapuera, minhas filhas foram e não gostaram tanto. Aqui, estamos aproveitando muito mais. Tem espaço para brincar e correr."

O local conta ainda com food trucks e lojinha de souvenires. Um trenzinho decorado também busca pessoas do estacionamento.

NATAL ILUMINADO

Quando: até 23/12; 7h às 22h

Onde: Avenida Vital Brasil, 1.500, Butantã

Preço: Entrada gratuita