Instagram apresenta instabilidade nesta segunda

De acordo com o Metrópoles, o site Downdetector, especialista em divulgar sites fora do ar, apontou que o erro ocorreu por volta das 19h.

O Instagram apresentou instabilidade nesta segunda-feira (28) e os internautas que tentaram publicar qualquer conteúdo no feed de notícias se deparou com a seguinte mensagem: “Tentaremos mais uma vez quando houver uma conexão normal”.

