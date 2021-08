Instagram anuncia fim da função 'arrasta para cima'

"A 'figurinha de link' funciona assim como as outras, ou seja, oferecendo mais opções criativas às pessoas, incluindo a possibilidade de alternar para estilos diferentes, ser redimensionado e colocado em qualquer lugar do Stories", disse o Instagram, em nota.

O Instagram anunciou, nesta segunda-feira (23), o fim da função "arrasta para cima" nos Stories, no entanto, a partir do dia 30 de agosto, a função passará ser feita em figurinhas. A ferramenta é disponível apenas para contas verificadas e com mais de 10 mil seguidores.

