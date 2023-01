Inscrições para nova seleção da USP com nota do Enem terminam nesta terça (31)

De 13 a 15 de fevereiro, o candidato poderá alterar as opções de cursos dentro da área escolhida no momento da inscrição.

Podem participar os estudantes que já concluíram o ensino médio ou equivalente; quem já têm diploma de curso superior oficial ou reconhecido, devidamente registrado; ou que tenham feito as provas do Enem referente ao ano de 2022.

Do total de vagas, 599 serão reservadas para candidatos na modalidade de ampla concorrência (vagas para todos os candidatos, sem exigência de nenhum outro pré-requisito), 1.233 para estudantes EP (destinadas a quem tem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras) e 1.085 para estudantes PPI (destinadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos interessados em ingressar na USP (Universidade de São Paulo) por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem até o meio-dia desta terça-feira (31) para se inscrevem no Enem-USP.

